İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi

İstanbul Havalimanı\'nda yolculara Şevval Sam sürprizi

Antalya'daki konserine gitmek için havalimanına gelen Şevval Sam ve ekibi, uçuşlarının rötar yaptığını öğrenince konser provasını havalimanında gerçekleştirdi. Havalimanındaki diğer yolcuların cep telefonlarıyla kaydettiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23.11.2024 01:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular Şevval Sam sürpriziyle karşılaştı. Şiddetli lodos nedeniyle uçağı rötar yapan Sam ve ekibi, konser provasını İstanbul Havalimanı'nda yapmak zorunda kaldı.

KONSER ÖNCESİ PROVASINI HAVALİMANINDA YAPTI

Antalya'daki konserine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Şevval Sam ve ekibi, uçak saatini Türk Hava Yolları (THY) iç hat lounge salonunda bekledi. Uçuşlarının İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle rötara girdiğini öğrenen ünlü sanatçı, konser öncesi son provasını havalimanında yapmaya karar verdi.

RÖTAR YİYEN YOLCULARA SÜRPRİZ KONSER

Sam ve orkestrası uçuş saatine kadar sahnede seslendirecekleri eserleri söylerken diğer yolcularda şarkılara eşlik etti. Yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden diğer yolcular, havalimanı konserini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi

İstanbul Havalimanı, Sosyal Medya, Şevval Sam, İstanbul, Magazin, 3-sayfa, Antalya, Medya, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 02:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.