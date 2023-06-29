Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatil planı vize sorunuyla suya düştü - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatil planı vize sorunuyla suya düştü

Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatil planı vize sorunuyla suya düştü

29.06.2023 08:39

Başrol olduğu Yalı Çapkını dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu, annesiyle İtalya'ya gitmek istedi ancak yaşadığı vize sorunundan dolayı uçağa alınmayınca havalimanından döndüğü ileri sürüldü.

Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu'nun İtalya'ya giderken vize engeline takıldığı ve uçağa alınmadığı iddia edildi.

UÇAĞA ALINMADI

Magazin Tadı'nın haberine göre, Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı. Pasaport sırasına giren güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.

MERT RAMAZAN DEMİR'LE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

4 yıl aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta "Arkadaşız" dediği rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çıktıkları tatilde öpüşürken görüntülendi. İlişkileri ortaya çıkan ikili, konu hakkında sessiz kaldı.

İtalya'ya gitmek isterken vize engeline takılan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı
İtalya'ya gitmek isterken vize engeline takılan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı
İtalya'ya gitmek isterken vize engeline takılan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı
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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatil planı vize sorunuyla suya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatil planı vize sorunuyla suya düştü - Son Dakika
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