Tarkan'ın İzmir Konserinde Rekor Kırıldı: Dünyanın En Kalabalık Beşinci Ücretsiz Konseri

İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül'de gün boyu süren etkinlikleri ardından akşam doruğa ulaştı. Alsancak Limanı'ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu.

Tarihi akşama Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu Duru ile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise eşi Neptün Soyer, kızları Duygu ve Defne ile izledi. İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı konserde yüzbinler hep bir ağızdan Tarkan şarkılarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle organize ettiği 9 Eylül kutlamaları megastar Tarkan'ın konseriyle taçlandı. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev sahneden Tarkan, yüz binlerce İzmirliye coşku dolu saatler yaşattı.

Başkan Soyer zeytin fidesi armağan etti

İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde! Yüzyıl önce 26 Ağustos sabaha karşı 05: 30'da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor" dedi. Başkan Tunç Soyer, konser sırasında Tarkan'a bir zeytin fidesi armağan etti ve şu sözleri söyledi: "Zeytin ölümsüzlük ve barıştır. Diliyorum ki İzmir ile dostluğun ölümsüz olsun. 100. yılımızda o kadar yakıştın ki sensiz olmazdı. İzmir yıkılıyor, Türkiye yıkılıyor. İyi ki varsın" dedi.

Tarkan: 30 yıllık meslek hayatımdaki en kalabalık konser

Tarkan ise "İzmirliler ne kadar güzel başkanınız var. Benim için de gerçekten burada olmak çok güzel. Böylesine anlamlı bir günde bu coşkuyu sizlerle paylaşmak çok önemli büyük bir onur. Teşekkürler İzmir. İyi ki buluşmuşuz. Gerçekten harika hissediyorum" ifadelerini kullandı. Tarkan ayrıca, "Sanırım 30 yıllık meslek hayatımda en kalabalık konser bu. Galiba rekoru kırdık. Çok teşekkürler İzmir. Sizleri çok seviyorum" diye konuştu. Tarkan şarkılarının yanı sıra İzmir Marşı'nı da yüzbinlerce İzmirliyle birlikte söyledi.

Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser hakkında açıklama yaptı.

Tarkan açıklamasında, "Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz" dedi.

Tarkan'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? : ) Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum."