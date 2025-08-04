Bu yıl 4.'sü düzenlenen 'İstanbul Festivali' kapsamında yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, İstinye'de alışveriş turuna çıktı.
Korumalarıyla birlikte İstanbul sokaklarını adeta bir film seti gibi turlayan Jennifer Lopez, vitrinleri büyük bir ilgiyle inceledi. Lopez, gözüne kestirdiği mağazalara girip alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
Doğallığı ve makyajsız haliyle göz kamaştıran Jennifer Lopez, görenleri kendine hayran bıraktı.
56 yaşındaki yıldızı bir anda karşılarında görenler ise hemen cep telefonlarına sarıldı. Lopez, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Türkiye turuna ilk olarak Antalya ile başlayan Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da muhteşem bir konserle hayranlarını coşturmuştu.
Konserin ardından yeni yaşını da Türkiye'de kutlayan Lopez, renkli doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu anları unutamam" demişti.
Son Dakika › Magazin › Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu - Son Dakika
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