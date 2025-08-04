Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu - Son Dakika
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Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

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Jennifer Lopez\'den İstanbul\'da alışveriş turu
04.08.2025 19:01
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Jennifer Lopez\'den İstanbul\'da alışveriş turu
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Jennifer Lopez İstanbul Yenikapı'da vereceği konser öncesi, alışverişe çıktı. Mağazaları dolaşan ve doğal tarzıyla dikkati çeken Lopez'e, ilgi yoğundu.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen 'İstanbul Festivali' kapsamında yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, İstinye'de alışveriş turuna çıktı.

Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

VİTRİNLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE İNCELEDİ

Korumalarıyla birlikte İstanbul sokaklarını adeta bir film seti gibi turlayan Jennifer Lopez, vitrinleri büyük bir ilgiyle inceledi. Lopez, gözüne kestirdiği mağazalara girip alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

DOĞAL VE MAKYAJSIZ TARZIYLA HAYRAN BIRAKTI

Doğallığı ve makyajsız haliyle göz kamaştıran Jennifer Lopez, görenleri kendine hayran bıraktı.

Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF DA ÇEKTİRDİ

56 yaşındaki yıldızı bir anda karşılarında görenler ise hemen cep telefonlarına sarıldı. Lopez, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

TÜRKİYE TURUNA ANTALYA'DA BAŞLAMIŞTI

Türkiye turuna ilk olarak Antalya ile başlayan Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da muhteşem bir konserle hayranlarını coşturmuştu.

Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu

"BU ANLARI UNUTAMAM"

Konserin ardından yeni yaşını da Türkiye'de kutlayan Lopez, renkli doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu anları unutamam" demişti.

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'den İstanbul'da alışveriş turu - Son Dakika

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