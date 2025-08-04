Jennifer Lopez\'den İstanbul\'da alışveriş turu

Bu yıl 4.'sü düzenlenen 'İstanbul Festivali' kapsamında yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, İstinye'de alışveriş turuna çıktı.

VİTRİNLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE İNCELEDİ

Korumalarıyla birlikte İstanbul sokaklarını adeta bir film seti gibi turlayan Jennifer Lopez, vitrinleri büyük bir ilgiyle inceledi. Lopez, gözüne kestirdiği mağazalara girip alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

DOĞAL VE MAKYAJSIZ TARZIYLA HAYRAN BIRAKTI

Doğallığı ve makyajsız haliyle göz kamaştıran Jennifer Lopez, görenleri kendine hayran bıraktı.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF DA ÇEKTİRDİ

56 yaşındaki yıldızı bir anda karşılarında görenler ise hemen cep telefonlarına sarıldı. Lopez, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

TÜRKİYE TURUNA ANTALYA'DA BAŞLAMIŞTI

Türkiye turuna ilk olarak Antalya ile başlayan Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da muhteşem bir konserle hayranlarını coşturmuştu.

"BU ANLARI UNUTAMAM"

Konserin ardından yeni yaşını da Türkiye'de kutlayan Lopez, renkli doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu anları unutamam" demişti.