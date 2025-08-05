Jennifer Lopez İstanbul\'u salladı

Yeni albümünün tanıtımı kapsamında dünya turnesine çıkan dünyaca ünlü pop ikonu Jennifer Lopez'in Türkiye'deki ikinci durağı İstanbul oldu.
'İstanbul Festivali' kapsamında bu akşam Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne alan Jlo, megakenti adeta salladı.
Hem yeni albümünden parçalar hem de klasikleşmiş hit şarkılarını seslendiren Lopez, görsel şöleni andıran görkemli sahne şovu ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sırasında sahnedeki duygularını "İstanbul'da olmak harika" diyerek paylaşan 56 yaşındaki Lopez, tercih ettiği kıyafetle de geceye damga vurdu.
Öte yandan, alanı saatler öncesinden dolduran Jlo'nun konserine sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de akın etti.
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