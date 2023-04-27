Kadir Doğulu ile adı çıkan ve imam nikahı kıydığı iddia edilen Sezer Çakır konuştu: 2. kadın olmadım

7 yıldır Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Doğulu'nun uzun süredir baş harfi "S" olan bir kadınla uzun süredir birlikte olduğu hatta kadına ev tuttuğu ileri sürüldü. Doğulu ile kadının imam nikahı kıydığı hatta bu durumu da Atagül'ün bildiği de ileri sürüldü.

"KADİR BENİM SEVDİĞİM BİR DOSTUMDUR"

Doğulu'nun imam nikahı kıydığı kadının futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Çakır, Instagram hesabından paylaşım yaparak hakkındaki iddiaları yalanladı. Doğulu ile dost olduklarını söyleyerek imam nikahı iddiasını sert bir dille yalanlayan Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek gerek Kadir'e gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir benim çok sevdiğim bir dostumdur diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi. Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir böyle bir şey söz konusu değildir."

"KİMSENİN İKİNCİ EŞİ OLMADIM"

"Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikayeden öteye gitmemektedir. Bundan sonra hakkımda yapılacak tüm yalan haber ve yanlış beyanları avukatım takibinde adli süreç başlatacağımı bilmenizi isterim. Son olarak beni tanıyan gazeteci arkadaşların gösterdiği hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyorum."