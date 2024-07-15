Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Geniş Video İzle

Bir süredir kanserle mücadele eden İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı. Wimbledon tek erkekler finalinin oynandığı All England Club'a giden Middleton, ayakta alkışlandı.

15.07.2024 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında yayınladığı videoda kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiden dolayı günlerinin ağır geçtiğini belirten Kate Middleton, dün ikinci kez halkın karşısına çıktı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Daha önce Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliğe katılan Kate Middleton, dün de Wimbledon tek erkekler finalinin oynandığı All England Club'a gitti. Prens William'ın eşi Kate, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce Kraliyet Locası'ndaki koltuğuna otururken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

HALKI SELAMLADILAR

Kate ve 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte, finalin başlamasından yaklaşık yarım saat önce Londra'nın güneybatısındaki sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvasının yapılacağı alana bir geldi. Ana stadyuma yaya geçidiyle bağlanan kulübün terasına giderek, aralarında 2021 ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ve diğer genç İngiliz tenisçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi selamladılar.

Kate Middleton karşılaşmada Wimbledon'un resmi renklerinden biri olan mor elbise tercih etti. Middleton'ın arka sıralarında ise aktör Tom Cruisw ve Benedict Cumberbatch yer aldı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

KUPA VERDİ

Kate Middleton, Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki maçın finalinde kupayı sundu. Maçı; Alcaraz, 3-0 kazandı. Kupayı vermek için sahaya inen Galler Prensesi, merasim öncesi top toplayıcı çocuklarla sohbet etti.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Kanser Tedavisi, Kate Middleton, Wimbledon, Galler, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gökhan Çelik: Topuklarına kadar etek giymiş bizim sonradan görmeler ellerinden gelse hiç giyinmeyecek zarafet kürkte değil kürkü giyende 6 0 Yanıtla

09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:25 Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır Siyasilerden 15 Temmuz mesajları: Darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:10 Copa America’da şampiyon Arjantin 16. kez kupayı müzesine götürdü Copa America'da şampiyon Arjantin! 16. kez kupayı müzesine götürdü
08:19 Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı Ayakta alkışlandı Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı
07:47 Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Can Yaman, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
00:55 Düğünde kavga Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi hastanelik oldu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 09:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement