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Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı - Son Dakika

Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı

14.11.2023 14:45  - Güncelleme: 14:50

Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan ederek para topladıkları tespit edilen örgütün paralarını akladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bahar ile Nihal Candan kardeşlerin evlerinde arama yapıldı.

Yıllar önce katıldıkları moda yarışmalarıyla ünlenen ve sonrasında gösterişli hayatlarıyla isimlerinden söz ettiren Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan kardeşlerin evlerine girilme anı ve arama görüntüleri yayınlandı.

ARAÇ SATIŞI YAPACAKLARINI SÖYLEYEREK 10 MİLYON LİRA TOPLADILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

NİHAL VE BAHAR CANDAN'IN ÖRGÜT PARASINI AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.

Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı
Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı
Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı
Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin evinde arama yapıldı - Son Dakika
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