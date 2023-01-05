Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Saldırıya uğrayınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Saldırıya uğrayınca gözyaşlarına hakim olamadı

05.01.2023 13:53

Ortalıktan kaybolan 5 çocuklu yaşlı kadına attığı müstehcen mesajlardan dolayı günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Sinan Bey sinir krizi geçirdi. Sözlerinden dolayı kayıp kadının çocuklarını sinirlendiren Sinan Bey, gözyaşlarını tutamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki sözleri ortalığı karıştırdı.

SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" dedi. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sinan Bey'in sözleri yanlış anlaşıldı.

Canlı yayında ortalık karıştı! Sözleriyle programa damga vuran Sinan Bey, saldırıya uğrayınca gözyaşlarına boğuldu

ATAKOL VE TUFAN SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Annelerine "Allah belasını versin" dediğini zanneden Atakol ve Tufan, Sinan Bey'e saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sinan Bey, stüdyodan çıkartılırken Atakol ve Tufan Bey güçlükle sakinleştirildi.

Canlı yayında ortalık karıştı! Sözleriyle programa damga vuran Sinan Bey, saldırıya uğrayınca gözyaşlarına boğuldu

SİNAN BEY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O anlarda sinirlerine hakim olamayarak ağlayan Sinan Bey, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" dedi.

Canlı yayında ortalık karıştı! Sözleriyle programa damga vuran Sinan Bey, saldırıya uğrayınca gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında ortalık karıştı! Sözleriyle programa damga vuran Sinan Bey, saldırıya uğrayınca gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Müge hanım şu şarlatanları bir bırakın midemiz bulandı senden ricam konuya esprili gireyim benim eski patron sgk hep girdi çıktı yapmış üçkaatcı 245 günüm kayıp efendim şu konuya bir el atın eyt tamam ama 245 günüm eksik Cevap Yaz 23 6 Yayından Kaldır
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