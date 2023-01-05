ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki sözleri ortalığı karıştırdı.
Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" dedi. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sinan Bey'in sözleri yanlış anlaşıldı.
Annelerine "Allah belasını versin" dediğini zanneden Atakol ve Tufan, Sinan Bey'e saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sinan Bey, stüdyodan çıkartılırken Atakol ve Tufan Bey güçlükle sakinleştirildi.
O anlarda sinirlerine hakim olamayarak ağlayan Sinan Bey, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" dedi.
Son Dakika › Magazin › Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Saldırıya uğrayınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika