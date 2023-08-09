Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu

Yıllarca kıvrımlı hatlarıyla ön plana çıkan Kim Kardashian'ın hilesi ortaya çıktı. Elbise altına şekillendirici korse giyen şov yıldızı fena rezil oldu.

PAYLAŞIMINDAKİ DETAYI FARK ETMEDİ

Bu haftanın başlarında, reality şov yıldızı Kim Kardashian, kahverengi iki parçalı bir takım elbise giydiği bir dizi fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflarda bir koltukta otururken görülen Kardashian, sarı peruk ve ağır makyaj ile dikkat çekti. Fotoğraflarda ayrıca annesi Kris Jenner ve kız kardeşi Kendall Jenner ile birlikte yer aldığı bir kare de bulunuyordu.

FOTOĞRAFINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Kardashian, paylaşımın altında "Telefonumda eski fotoğraflar bulmayı seviyorum" şeklinde not yazdı. Ancak takipçileri Kardashian'ın korse giydiğini fark etti. Kullanıcılardan gelen eleştiriler sonrası Kardashian fotoğrafını hemen kaldırdı.

TAKİPÇİLERİ ACIMADI

Kullanıcılar, "Bacağında korsen görünüyor!" gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise Kardashian'ın fotoğrafı korsesi göründüğü için teninin normalden fazla koyu görünmesinde dolayı sildiğini iddia ederek "Kaç ırkın taklidini yapıyor?" gibi eleştirel yorumlara maruz kaldı.