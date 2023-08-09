Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu - Son Dakika
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Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu

09.08.2023 16:52

Kim Kardashian'ın kıvrımlı hatlarıyla tanınan şov yıldızı, elbise altına giydiği şekillendirici korseyle rezil oldu. Paylaştığı fotoğraflarda korse giydiğini fark etmeyen Kardashian, takipçilerinden gelen eleştiriler üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı.

Yıllarca kıvrımlı hatlarıyla ön plana çıkan Kim Kardashian'ın hilesi ortaya çıktı. Elbise altına şekillendirici korse giyen şov yıldızı fena rezil oldu.

PAYLAŞIMINDAKİ DETAYI FARK ETMEDİ

Bu haftanın başlarında, reality şov yıldızı Kim Kardashian, kahverengi iki parçalı bir takım elbise giydiği bir dizi fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflarda bir koltukta otururken görülen Kardashian, sarı peruk ve ağır makyaj ile dikkat çekti. Fotoğraflarda ayrıca annesi Kris Jenner ve kız kardeşi Kendall Jenner ile birlikte yer aldığı bir kare de bulunuyordu.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

FOTOĞRAFINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Kardashian, paylaşımın altında "Telefonumda eski fotoğraflar bulmayı seviyorum" şeklinde not yazdı. Ancak takipçileri Kardashian'ın korse giydiğini fark etti. Kullanıcılardan gelen eleştiriler sonrası Kardashian fotoğrafını hemen kaldırdı.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

TAKİPÇİLERİ ACIMADI

Kullanıcılar, "Bacağında korsen görünüyor!" gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise Kardashian'ın fotoğrafı korsesi göründüğü için teninin normalden fazla koyu görünmesinde dolayı sildiğini iddia ederek "Kaç ırkın taklidini yapıyor?" gibi eleştirel yorumlara maruz kaldı.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı
Mesut Şahin
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin
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Kim Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvrımlı hatlarıyla tanınan Kim Kardashian'ın korse giymesi alay konusu oldu - Son Dakika
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