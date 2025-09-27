Kıraç, Güllü\'yü Edirne\'de andı

Edirne'de Kıraç, Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında, sahne aldı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kıraç konserine Edirneliler yoğun ilgi gösterdi. Kıraç'ın sevilen şarkılarını söylediği konsere katılan hayranları, şarkılara eşlik etti.

SAHNEDE GÜLLÜ'YÜ ANDI

Kıraç, konserin son bölümünde, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü andı. Kıraç, "Dün aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun" dedi.