Kıraç, Güllü'yü Edirne'de andı

27.09.2025 04:19
Edirne'deki festivalde Kıraç, Güllü için anma konuşması yaptı ve hayranlarıyla konser verdi.

Edirne'de Kıraç, Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında, sahne aldı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kıraç konserine Edirneliler yoğun ilgi gösterdi. Kıraç'ın sevilen şarkılarını söylediği konsere katılan hayranları, şarkılara eşlik etti.

Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı

SAHNEDE GÜLLÜ'YÜ ANDI

Kıraç, konserin son bölümünde, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü andı. Kıraç, "Dün aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

