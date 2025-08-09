Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı - Son Dakika
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı

09.08.2025 08:22
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış bulunan ''Graywolf'' adlı teknenin sahibi Halit Yukay'dan 5 gündür haber yok. Tekneye bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ, ''Çok kritik saatlere girdik. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, balıkçılar ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var'' diyerek destek çağrısı yaptı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi, lüks yat üreticisi ve Mazu Yachts'ın kurucusu Halit Yukay'dan hâlâ haber alınamıyor. 43 yaşındaki iş insanı için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 5. gününde sürerken, yürütülen soruşturma tekneye bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

TEK BAŞINA YUNANİSTAN YOLCULUĞU YARIM KALDI

5 Ağustos'ta Yalova'dan tek başına denize açılan Yukay, "Graywolf" adlı teknesiyle Yunanistan'a gitmeyi planlıyordu. Ancak belirlenen sürede varış gerçekleştirmeyince, endişelenen yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na başvurdu. Yapılan aramalarda tekne, Marmara Adası açıklarında ağır hasar almış ve yarı batık şekilde bulundu.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: "NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknenin durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Şu an için bu hasarın nasıl oluştuğu net değil. Halit Yukay'ı bulmak için çalışmalar tüm imkanlarla devam ediyor" dedi.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN YARDIM ÇAĞRISI

İş dünyasında olduğu kadar magazin camiasında da tanınan Yukay için yakın dostlarından da destek mesajları geliyor. Oyuncu Seda Bakan'ın ardından Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda bölge halkına ve denizcilere seslenerek arama çalışmalarına katılma çağrısında bulundu. Tatlıtuğ şu ifadeleri kullandı, ""Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır."

08:27
