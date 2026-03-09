Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın - Son Dakika
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın
09.03.2026 19:12
Türkiye'nin en gözde oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuğuyla değil yeni imajıyla gündemde. Ünlü oyuncu, saç rengini her zamankinden daha açık bir tona boyatarak dikkat çekti. Ünlülerin kuaförü Önder Tiryaki'nin imzasını taşıyan yeni saç rengi neredeyse civciv sarısına yaklaşırken, Tatlıtuğ'un değişimini eşi Başak Dizer sosyal medyada "Pişşt, artist misin? notuyla paylaştı.

Türkiye'nin en karizmatik oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla yine gündeme oturdu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle yıllardır hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü oyuncu, bu kez saçlarını her zamankinden daha açık bir sarıya boyatarak dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

Ünlü oyuncunun saçları, magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Önder Tiryaki tarafından boyandı. Normalde açık sarı tonlarıyla bilinen Tatlıtuğ'un saçları, bu kez daha da açılarak neredeyse "civciv sarısına" yakın bir tona dönüştü.

PAYLAŞIM BAŞAK DİZER'DEN GELDİ

Yeni imajın fotoğraf ve videoları ise eşi Başak Dizer'den geldi. Dizer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eğlenceli bir not düşmeyi de ihmal etmedi:

"Pişşt, artist misin? (Not: Evde denemeyin.)"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları Tatlıtuğ'un yeni imajına yorum yağdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

UFUKTA YENİ BİR PROJE Mİ VAR ?

Ünlü oyuncunun saç rengindeki bu değişimin yeni bir proje için mi yoksa tamamen imaj yenilemek amacıyla mı yapıldığı henüz bilinmiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atalay k Atalay k:
    Kıvanç a bile yakışmamış 2 0 Yanıtla

