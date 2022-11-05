Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer koronavirüse yakalandı

Nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber geldi. Oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.

GEÇEN SENE KORONAYI YENMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. O dönem hastalığıyla ilgili konuşan Tatlıtuğ, "Koronavirüs ile zatürre birbirinden çok ayırt edilemediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" demişti.