Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı

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Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran ve bazı sahneleri sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeeti dizisinin en çok konuşulan ismi olan Nursema'ya başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç hayat veriyor. Karakoç oyunculuğuyla adeta parmak ısırtıyor.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide kendi haklarını aramaya başlayan güçlü bir karaktere dönüşen Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada da oldukça aktif.

İDDİALI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Rolünden dolayı hayranları tarafından yoğun ilgi gören oyuncu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Siyah elbisesiyler iddialı poz veren oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. Yorumlarda iseCeren Yalazoğlu Karakoç'un oyunculuğunu takipçileri yere göğe sığdıramadı.

İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç'un o pozu;