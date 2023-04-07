Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı

07.04.2023 12:56

Gerdek sahnesinden ötürü RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma ve 1,5 milyon TL idari para ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram'da verdiği iddialı pozla dikkatleri üzerine çekti. Hayranları güzel oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran ve bazı sahneleri sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeeti dizisinin en çok konuşulan ismi olan Nursema'ya başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç hayat veriyor. Karakoç oyunculuğuyla adeta parmak ısırtıyor.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizide kendi haklarını aramaya başlayan güçlü bir karaktere dönüşen Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada da oldukça aktif.

İDDİALI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Rolünden dolayı hayranları tarafından yoğun ilgi gören oyuncu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Siyah elbisesiyler iddialı poz veren oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. Yorumlarda iseCeren Yalazoğlu Karakoç'un oyunculuğunu takipçileri yere göğe sığdıramadı.

İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç'un o pozu;

YORUMLAR (2)
  • Abdurrahman Genzileli: Accaaaip iddialıymış beee Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Mirac Hakan: Vay be her yerini açıp göstermiş çok ama çok büyük olay Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından iddialı poz! Hayranları güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramadı Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından iddialı poz! Hayranları güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramadı Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı - Son Dakika
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