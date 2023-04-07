Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran ve bazı sahneleri sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeeti dizisinin en çok konuşulan ismi olan Nursema'ya başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç hayat veriyor. Karakoç oyunculuğuyla adeta parmak ısırtıyor.
Dizide kendi haklarını aramaya başlayan güçlü bir karaktere dönüşen Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada da oldukça aktif.
Rolünden dolayı hayranları tarafından yoğun ilgi gören oyuncu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Siyah elbisesiyler iddialı poz veren oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. Yorumlarda iseCeren Yalazoğlu Karakoç'un oyunculuğunu takipçileri yere göğe sığdıramadı.
İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç'un o pozu;
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının pozu olay yarattı! Fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı - Son Dakika