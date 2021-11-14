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Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti - Son Dakika

Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti

14.11.2021 19:15

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çeken Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı hakkında ilk kez konuştu. Şaşırtan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, "Allah belamı versin" deyip 11 milyona yakın borcunun olduğunu açıkladı.

Yaz boyu konserden konsere koşan Serdar Ortaç, geçen aylarda Adana'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Serdar Ortaç, anlamsız bir şekilde konserine ara vererek kendisini yakışmayan tavırlar sergiledi ve Beşiktaş Kulübü hakkında argo ifadeler kullandı. Serdar Ortaç'ın bu tavrı geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu.

"ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Şimdi ise bir mekanda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yaptığı itirafla gündeme geldi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç 'Allah benim belamı versin' diyerek borcunu itiraf etti

11 MİLYONA YAKIN BORCU VAR

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL banka, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç 'Allah benim belamı versin' diyerek borcunu itiraf etti

"BU SAATTEN SONRA DÜŞÜNMÜYORUM"

Serdar Ortaç, "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtını verdi, "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.

Kumarda kaybeden Ortaç Allah belamı versin diyerek borcunu itiraf etti

Serdar Ortaç, Türk Lirası, Beşiktaş, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kumarda kaybeden Ortaç 'Allah belamı versin' diyerek borcunu itiraf etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti - Son Dakika
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