Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa "evet" dedi

Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa "evet" dedi
16.08.2025 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk, önceki akşam aileleri ve dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. Şıklıkları ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, dün akşam ise Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen görkemli düğün töreninde "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Miss Turkey güzeli Lale Onuk, geçtiğimiz günlerde aileleri ve dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. Şıklığı ve samimi atmosferiyle hafızalara kazınan gecede Lale Onuk'un yaptığı zarif kıyafet değişiklikleri davetlilerden tam not alırken, çiftin mutluluk dolu anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi

Bu özel kutlamanın ardından Karabulut ve Onuk, bu akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Aileleri ve yakın arkadaşlarının alkışları eşliğinde "evet" diyen çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

2020 Survivor yarışmasındaki performansıyla adını duyuran ve 2022 All Star sezonunda da başarısını sürdüren Berkan Karabulut, 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile hayatının en anlamlı adımını attı. Türkiye'nin en güzel 20 ismi arasında yer alan Onuk, bu evlilikle özel hayatında yeni bir sayfa açtı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’a özel doğum günü sürprizi Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer rotası değişti Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Bakan Şimşek ’Tarihi zirve’ diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 08:44:25. #7.12#
SON DAKİKA: Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.