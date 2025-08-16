Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa 'evet' dedi

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Miss Turkey güzeli Lale Onuk, geçtiğimiz günlerde aileleri ve dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. Şıklığı ve samimi atmosferiyle hafızalara kazınan gecede Lale Onuk'un yaptığı zarif kıyafet değişiklikleri davetlilerden tam not alırken, çiftin mutluluk dolu anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bu özel kutlamanın ardından Karabulut ve Onuk, bu akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Aileleri ve yakın arkadaşlarının alkışları eşliğinde "evet" diyen çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

2020 Survivor yarışmasındaki performansıyla adını duyuran ve 2022 All Star sezonunda da başarısını sürdüren Berkan Karabulut, 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile hayatının en anlamlı adımını attı. Türkiye'nin en güzel 20 ismi arasında yer alan Onuk, bu evlilikle özel hayatında yeni bir sayfa açtı.