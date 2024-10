Liam Payne\'in Yeni Şarkısı Yayınlanacak

Magazin

ARJANTİN'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne'in ölmeden önce seslendirdiği şarkı müzikseverlerle buluşacak.

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne'in ölümünden önce seslendirdiği yeni şarkısı, 'Do No Wrong' adlı şarkısı 1 Kasım'da yayınlanacak.

Söz yazarı Sam Pounds, şarkının Liam'ın kaybının yasını tutan sevdiklerine ve hayranlarına iyileştirici bir güç sağlamasını umduğunu söyledi.