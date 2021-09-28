Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi

Son günlerde müzik kariyerinde düşüşler yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki, bir süreliğine Londra'da yaşama kararı aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, Londra'da çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe verdiği pozları kalp emojisi koyarak paylaştı. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 90 binden fazla beğeni aldı.

"İKİ YILDIR ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM"

Aleyna Tilki, Türkiye'den Londra'da gideceğiyle ilgili yaptığı paylaşımda "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aleyna Tilki'nin pozları...

Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu