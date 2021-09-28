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Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi - Son Dakika

Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi

28.09.2021 10:01

Bir süre önce Türkiye'den Londra'ya giden popüler şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından tişörtünü açarak verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son günlerde müzik kariyerinde düşüşler yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki, bir süreliğine Londra'da yaşama kararı aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, Londra'da çektirdiği fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe verdiği pozları kalp emojisi koyarak paylaştı. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 90 binden fazla beğeni aldı.

"İKİ YILDIR ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM"

Aleyna Tilki, Türkiye'den Londra'da gideceğiyle ilgili yaptığı paylaşımda "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aleyna Tilki'nin pozları...

Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi
Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi
Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi
Londra'ya taşınan Aleyna Tilki, tişörtünü açarak peş peşe poz verdi

Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu

Aleyna Tilki, Türkiye, Londra, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi - Son Dakika
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