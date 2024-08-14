Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi - Son Dakika
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Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi

65 yaşındaki pop ikonu Madonna, 28 yaşındaki Jamaika doğumlu futbolcu Akeem ile İtalya'nın Portofino şehrinde görüntülendi. Çiftin birlikte zaman geçirdiği ilk kez değil; Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022'deki dergi çekiminde de yer almıştı. Madonna, siyah bir elbise ve dantel eldivenlerle şık bir görünüm sergilerken, Akeem ise rahat bir stil tercih etmişti. Madonna'nın bu gezintisi, Akeem ile 4 Temmuz'u geçirdikten ve bunu Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

14.08.2024 10:11
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65 yaşındaki pop ikonu, İtalya'nın Portofino şehrinde gezintiye çıkarken 28 yaşındaki Akeem'in koluna tutunuyordu.

Jamaika doğumlu futbolcu Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022'deki Paper dergisi kapak çekiminde de yer almıştı.

Çift, Madonna'nın 16 Ağustos'taki 66. doğum günü öncesinde İtalya'da bulunuyor.

Bu görüntüler, Akeem'in bir ay önce Madonna ile 4 Temmuz'u geçirmesinden ve Madonna'nın bunu Instagram sayfasında paylaşmasından kısa bir süre sonra geldi.

Madonna, siyah bir elbise giyiyordu. Elbise, kalça hizasında düz siyah bir kısım ve üzerinde dramatik, ayak bileklerine kadar uzanan dantel bir katmandan oluşuyordu ve bir pelerin içeriyordu.

Üzerine, aralarında bir haç da bulunan birçok kolye ve bilezik takmıştı.

Madonna, taş döşeli sokaklarda terlik tarzı sandaletlerle yürürken, sarı saçları hafif dalgalıydı.

İkon, görünümünü tamamlamak için siyah dantel eldivenler ve güneş gözlüğü takmıştı.

Tarihi şehirde dolaşırken Akeem'in koluna tutunuyordu.

Akeem ise yeşil yakalı örme bir üst ve beyaz şort giymiş, güneş gözlüğü takmıştı.

Çift daha sonra arkadaşlarıyla açık havada öğle yemeği yemek için oturdu.

Madonna ve Akeem ilk kez 2022'de tanışmış görünüyor - Akeem, Madonna'nın Ağustos 2022 Paper Dergisi kapak sayısında yer almıştı.

4 Temmuz'da Madonna, kendisi ve Akeem'in cesur pozlarını içeren müstehcen bir fotoğraf dizisi paylaştı. Bunlardan birinde, birlikte bir kanepeye uzanmışken Akeem'in eli Madonna'nın göğüslerinin üzerindeydi.

Madonna yazısında, geçen yıl hayatı tehdit eden bir hastalıktan kurtulduğunu ve mucizevi bir iyileşme yaşadığını belirtti.

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Son Dakika Magazin Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi - Son Dakika

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