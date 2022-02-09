Üye Girişi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı - Son Dakika

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı

09.02.2022 13:54

Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı.

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında aranan Seccad Y'nin Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a gönderildi.

Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
Seccad Yeşil

SON ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Emninet güçleri, aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Zanlılardan Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

YORUMLAR
500

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Bursa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:09:13. #1.11#
SON DAKİKA: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement