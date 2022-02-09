Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı

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Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında aranan Seccad Y'nin Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla Bursa'da gözaltına alınan Seccad Y, İstanbul'a gönderildi.

Seccad Yeşil

SON ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Emninet güçleri, aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Zanlılardan Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor.