Manken Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne iddialı iç çamaşırlı kombiniyle geldi

Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzelliğiyle her daim dikkat çeken ünlü model, tarzıyla da adından söz ettirdi.

FİZİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Irina, siyah tül bir elbisenin altına dünyaca ünlü markaya ait özel tasarım bir iç çamaşırı giydi. Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve topuklu ayakkabısıyla tamamladı. 37 yaşındaki bir çocuk annesi model, tül elbisesiyle de bir kez daha kusursuz fiziğini sergilemiş oldu. Ünlü isim, festivaldeki pozlarını da 21,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

İşte Irina Shayk'ın kombini...