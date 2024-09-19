MasterChef\'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

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Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ortalık fena karışıyor. Bölüm fragmanında Yalçınkaya ile Semih arasında tansiyon yükseliyor.

"YETER YA, BİZDEN DAHA MI İYİ BİLİYORSUN"

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takım yarışmacılardan Semih, yemekle ilgili "Ben yediğimde böyle değildi şef" deyince tansiyon bir anda yükseliyor. Semih'in sözlerine sinirlenen Yalçınkaya öfkeden deliye dönerek "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil" diyerek bağırıyor.

SEMİH STÜDYOYU TERK EDİYOR

Semih ise Mehmet Yalçınkaya'nın sözlerine sinirlenerek önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Arkadaşını sakinleştirmeye çalışan Kaan ise "Ne gerek var? Yapma çocuğum" ifadelerini kullanıyor. Semih'in yarışmadaki kaderi ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.