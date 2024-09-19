MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor - Son Dakika
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MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

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MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde Semih ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında tartışma çıkıyor. Semih'in karşı çıkmasına sinirlenen Yalçınkaya ''Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Haddini bil'' diyor. Semih ise önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor.

19.09.2024 11:50
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ortalık fena karışıyor. Bölüm fragmanında Yalçınkaya ile Semih arasında tansiyon yükseliyor.

"YETER YA, BİZDEN DAHA MI İYİ BİLİYORSUN"

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takım yarışmacılardan Semih, yemekle ilgili "Ben yediğimde böyle değildi şef" deyince tansiyon bir anda yükseliyor. Semih'in sözlerine sinirlenen Yalçınkaya öfkeden deliye dönerek "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil" diyerek bağırıyor.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

SEMİH STÜDYOYU TERK EDİYOR

Semih ise Mehmet Yalçınkaya'nın sözlerine sinirlenerek önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk ediyor. Arkadaşını sakinleştirmeye çalışan Kaan ise "Ne gerek var? Yapma çocuğum" ifadelerini kullanıyor. Semih'in yarışmadaki kaderi ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor
MasterChef\'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor

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Son Dakika Magazin MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Celil Başer:
    gereksiz boş beleş bir program oradaki insanlar zaten yemek yapmayı bilse oraya gelmez 3 tane karnı doymayan Şef evde çocuklarına bagiramadigi şeyi burda onlara bagiriyor 101 10 Yanıtla
  • Murat:
    abi bu ülkede neden hep saçma sapan programlar yayınlanır anlamadım gitti 54 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Semih’in babası eminim öyle azar cekmemistir. Acilen boyle programların yayından kaldırılması gerekiyor. 41 2 Yanıtla
  • Engin Sezgin:
    İnsanların birbirlerine karşı biraz saygılı olmaları lazım. 28 3 Yanıtla
  • McA !:
    aptalca programlara reyting kazandırmayın izleyip de Boş beyin işidir bu programları izlemek 29 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Şovsa gelir yoksa gıder akdenız adamı tükürdüğünü yalamaz 12 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Yemeğin salçası mı az olmuş? 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef'te ortalık karışıyor! Mehmet Yalçınkaya ile kavga eden Semih stüdyoyu terk ediyor - Son Dakika
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