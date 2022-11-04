MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu - Son Dakika
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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu

04.11.2022 14:41

MasterChef'ten ayrılırken şef Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, uzun süren işsizliğin ardından bir kafede işe başladı. Kahve ve tatlı satışı yapan Ak'ın mekana ortak olduğu iddia edildi.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Tunahan Ak, elendikten sonra şef Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini evine uzak olduğunu gerekçesiyle reddetmişti. Uzun bir süredir işsiz olan Ak'ın Kadıköy'de bir kafeye ortak olduğu iddia edildi.

ÇALIŞTIĞI KAFEYE ORTAK OLDU

Bolu'da 4 sene yatılı okuyan eski MasterChef yarışmacısı, uzun yıllar çikolata imalathanesinde çalıştı. MasterChef'teki eğlenceli halleriyle tanınan yarışmacının, Kadıköy Moda'daki bir kafede tatlı ve kahve satışı yapmaya başladığı konuşuluyor. Genç ismin, çalıştığı mekana ortak olduğu da konuşulanlar arasında.

Eğlenceli kişiliği ve esprileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tunahan Ak, MasterChef'te barbunya kullanarak yaptığı tatlıyla şeflerden tam not almıştı.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, çalıştığı kafenin ortağı oldu
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Son Dakika Magazin MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu - Son Dakika
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