Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kullandığı ifadeler tepki çekti - Son Dakika
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Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kullandığı ifadeler tepki çekti

05.07.2023 14:10

Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi'nin doğum gününü kutladığı paylaşıma "En değerli birini yaratmışız" yorumu yapınca kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcılar, "Yaratmak Allah'a mahsus. Anne ve babaya değil" diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2005-2011 yılları arasında yaşadıkları evlilikten dünyaya gelen Ali Sadi, 17 yaşına girdi. Coşkun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun doğum gününü kutladı. Erbil'in paylaşıma "En değerli birini yaratmışız" diye yorum yapması kullanıcıları sinirlendirdi.

"YARATMAK ALLAH'A MAHSUS"

Instagram hesabından oğlu Ali Sadi'nin son halini paylaşan Tuğba Coşkun, "Ali'm 17 oldu. Seninle aşkımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun" ifadelerini kullandı. Eski eşinin paylaşımına yorum yapan Mehmet Ali Erbil ise "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız" dedi. Erbil'in yorumunda yaratma kelimesini kullanması kullanıcıların tepkisini çekti. Erbil'in yorumuna cevap veren bazı kullanıcılar "Yaratmak Allah'a mahsus. Anne ve babaya değil" diyerek tepki gösterdi.

Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in sözleri tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
Tuğba Coşkun oğlunun doğum gününü kutladı, baba Mehmet Ali Erbil'in 'Yarattık' yorumu tepki çekti
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Yavvv bir yönden haklı anne baba bu işe girişmeseydi çocuk olmazdı fazla büyütmemek gerek yetim hakkı yiyip çalanlara odaklanın Cevap Yaz 6 20 Yayından Kaldır
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Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kullandığı ifadeler tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil'in kullandığı ifadeler tepki çekti - Son Dakika
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