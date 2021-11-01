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Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi - Son Dakika

Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi

01.11.2021 09:53

Konserlerinde tercih ettiği cesur mayolu kıyafetleriyle gündeme gelen Hadise, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladıktan sonra kıyafetlerinde değişime gitti. Önceki akşam bir mekanda sahne alan şarkıcı, siyah uzun bir tulum tercih etti.

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, özel hayatı ve işiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta müstakbel kayınvalidesi ile tanışan Hadise, sahne kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Konserlerinde sürekli cesur mayolu kıyafetler giyen Hadise, önceki gün tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, konserinde cüretkar kıyafetlerinin aksine siyah uzun bir tulum giydi. Hadise'nin bu tercihinde sevgilisinin etkisi olduğu da ileri sürüldü. Şarkılarını söylerken çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Hadise, paylaşımına sadece siyah bir kalp ve mikrofon emojisi koydu.

İşte Hadise'nin sahne fotoğrafları...

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi

Mehmet Dinçerler, Düm Tek Tek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi - Son Dakika Magazin


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