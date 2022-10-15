Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor

15.10.2022 11:36

Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitirdikten sonra hakkındaki iddialara bu zamana kadar sessiz kalan Hadise, ailelerle ilgili söylentilerin ardından sessizliğini bozarak, "Kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım" dedi ve yasal yollara başvuracağını belirtti.

30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, psikolojik baskıya maruz kaldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 30 Eylül'de tek celsede boşanan Hadise, bu zamana kadar sessiz kaldığı iddialar için harekete geçti.

"BANA VE BOŞANDIĞIM EŞİMİN AİLESİNE SÖYLENENLERE SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Boşanma açıklamasının ardından sessizliğe bürünen Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim" dedi.

"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNLAR İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuracağını söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla."

Evliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
Evliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
Evliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
Evliliğini bitiren Hadise, hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
YORUMLAR
500
Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Mehmet Dinçerler, Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:22 Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
10:45 Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 13:08:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement