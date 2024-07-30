Mersin\'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

A R:

Mersin Euro bölgesine falan bağlanmadı. Vatandaşların müze kart ‘dan haberi yok, Müze Kart alındığı tarihten itibaren bir sene boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bütün müzelerde geçerli. Sadece 60.-TL , 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz.

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