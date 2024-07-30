Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım - Son Dakika
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Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

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Ailesiyle Mersin'de tatil yapan oyuncu Mustafa Üstündağ, bazı turistlik yerlerin işletmesini özel şirkete devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sitem etti. Biletlerin euro olarak satıldığını söyleyen oyuncu ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım'' dedi.

30.07.2024 08:10
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ, Mersin'de turistlik bir yere girerken yaşadığı euro ile bilet satışına tepki gösterdi.

"MERSİN'İN EURO BÖLGESİNE BAĞLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Instagram hesabından hem TC kimliğini hem de euro ödeyerek girmek istediği Cennet-Cehennem mağaralarının biletlerini yayınlayan oyuncu "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin'in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum. Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet. Dün gittiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şirkete devretmiş burayı" diyerek bakanlığın hesabını etiketledi.

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
Mersin\'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

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Son Dakika Magazin Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan Öncü: Ölüdeniz e de git bir bak fiyatlara. orayı da devlet özele vermiş. Fiyatlar şok edercesine pahalı. Devlet yarı parasına kendi işletse hem çok daha fazla kazanır hem insanlar mantıklı rakamlara faydalanır. ama olur mu o zaman rant ortadan kalkar. cepler dolmaz. 40 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Muro hani nerede içindeki insan sevgisi 31 10 Yanıtla
  • Nuri Sağlam: 1 ay önce gittim 60 tl ye müze karti aldim ordan 1 yıl geçerli Turkiyedeki bir çok müzelere ücretsiz girebilecegim 15 22 Yanıtla
  • Deutschland: umarım bu haklı isyanın sana dizilerde bedel olarak dönmez iptaller gibi erken final gibi 24 2 Yanıtla
  • Hasan 78: bizde..... 19 1 Yanıtla
  • Osman Koca: muro euro 5 9 Yanıtla
  • poyraz can: ve kariyeri bitti... 8 5 Yanıtla
  • A R: Mersin Euro bölgesine falan bağlanmadı. Vatandaşların müze kart ‘dan haberi yok, Müze Kart alındığı tarihten itibaren bir sene boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bütün müzelerde geçerli. Sadece 60.-TL , 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz. 9 4 Yanıtla
    uğur aksakallı: Bilet fiyatı 12 euro devlet özele devretmiş ama diyorsunki müze kart!!!!Mersinde özel sektöre devredilmiş Mersin euroya bağlanmış yani anlayabiliyormusun?Müze kart burda geçerli değil anlayabildinmi?Adam niye mersinde euro ile diyor derdi bu anladınmı?? 0 0
  • Ali murat Çetinkaya: Orayı derhal belediye ye devretsinler bu ne ya daha önce bizde gitmiştik 1997 yılında böyle değildi 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım - Son Dakika
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