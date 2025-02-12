Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti - Son Dakika
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Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Kral Kaybederse', dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar, sosyal medyada tepki çekti.

12.02.2025 09:49  Güncelleme: 10:03
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Fadi isimli genç bir üniversite öğrencisini oynayan Merve Dizdar sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Başrolünde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse dizisi, kitabı okuyanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizi beklenen yorumları alamadı. Çoğunluğun karakterlerle oyuncuları bağdaştıramadığı dizide en dikkat çeken detay ise Merve Dizdar'ın 21 yaşındaki üniversite öğrencisini oynaması oldu.

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

MERVE DİZDAR SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Kral Kaybederse için daha genç bir oyuncu bulunabileceği gibi yorumlar yapılırken, başarılı bir oyuncunun kendisine göre olmayan bir rolü tercih etmesi de eleştirildi.

"KÖTÜ BİR SEÇİM"

39 yaşındaki Merve Dizdar'a "Merve Dizdar'ın doğal kalma çabasına saygı duyarım, tüm güzellik algılarına rağmen doğallığı seçmiş, güzel bir tercih derim ama bu tercihteysen üniversitede okuyan genç kızı oynamayı da tercih etme işte….", "Çok kötü bir cast", "38 yaşındaki Merve Dizdar'ın yeni karakteri, bıcır bıcır genç bir üniversite öğrencisi" gibi yorumlar yaptı.

İşte ünlü oyuncuya gelen yorumlar...

Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti
Merve Dizdar\'ın Kral Kaybederse\'deki rolü tepki çekti

Gülseren Budayıcıoğlu, Nilperi Şahinkaya, Aslıhan Gürbüz, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Sosyal Medya, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • UğuR DURAN:
    Diziler reytinglerle ayakta duruyor, bunu öncelikle hatrlatmak isterim. İzleyici çoğu zaman ekranda görmek istediği kişiye göre diziyi izliyor. Öyle Saçma eleştrilere gerek yok 5 1 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    körler sağırlar birbirini ağırlar nokta. 2 0 Yanıtla
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