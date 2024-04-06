Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı - Son Dakika
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Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Riyad'lı bir hayranının evine konuk olarak gitti. Hayranıyla sohbet ederek yemek yiyen oyuncu 4 milyon TL kazandı.

06.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:18
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Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı programında jürilik yapan Meryem Uzerli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak katıldığı yemekle dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl dizisi dünyanın 55 ülkesinde gösterilmeye devam ederken Uzerli'nin dünyanın her bölgesinden hayranları oluşmaya başladı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Riyad'lı bir aile hayranı olduğu Uzerli'yi evlerinde ağırladı. Ailenin davetini kabul eden oyuncu, birkaç saat içinde 4 milyon TL kazandı. Uzerli daha sonra başka bir iş için Özbekistan'a gitti. Kızları ve sevgilisiyle Almanya'da yaşayan Uzerli, reklam çekimleri için sık sık ülkeye geliyor.

Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı

Meryem Uzerli, Hürrem Sultan, Özbekistan, Almanya, Riyad, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Oktay büyük : Sadece yemek mi, Biz de inandık, mutlu son, bedeli 4 milyon TL, 58 6 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Yemekden sonrada Şırdan yemiştir. Afiyet olsun 33 3 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Nerden yemiştir abi 4 0
  • ayzer karaarslanoğlu: ha ha sadece aynı sofraya oturmak için 4 milyon vericem ?? 25 0 Yanıtla ZaL: Yersennn:)) 6 1
  • Murat Itibar: Vay be ne dünya 18 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Şimdiki zihniyet bu şekildedir. Efendim 3 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Acaba 4 milyona 1 posta mı attı yoksa 4 postamı? Seansı kaça geliyor onu merak ettim 0 1 Yanıtla
  • Ali Kerem null: elin Arabi SIRDANI yedirmeden birakmaz 0 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba: Ünlüler yediği zaman adı yemek oluyor?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı - Son Dakika
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