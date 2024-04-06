Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı programında jürilik yapan Meryem Uzerli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak katıldığı yemekle dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl dizisi dünyanın 55 ülkesinde gösterilmeye devam ederken Uzerli'nin dünyanın her bölgesinden hayranları oluşmaya başladı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Riyad'lı bir aile hayranı olduğu Uzerli'yi evlerinde ağırladı. Ailenin davetini kabul eden oyuncu, birkaç saat içinde 4 milyon TL kazandı. Uzerli daha sonra başka bir iş için Özbekistan'a gitti. Kızları ve sevgilisiyle Almanya'da yaşayan Uzerli, reklam çekimleri için sık sık ülkeye geliyor.