Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

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Eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, sosyal medya hesabından paylaştığı evlerinin muhteşem manzarasıyla dikkat çekti. 2019 yılında evlenen Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları lüks villa, takipçileri tarafından ''saray yavrusu'' olarak nitelendirildi. Gülşe'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

29.08.2024 10:44  Güncelleme: 11:06
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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı. 2019 yılında evlenen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu.

LÜKS EV OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe en son evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı. Lüks villa, Gülşe'nin takipçileri tarafından "saray yavrusu" olarak nitelendirildi. Gülşe'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası;

Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
Mesut Özil\'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor

Sosyal Medya, Amine Gülşe, Mesut Özil, Saray, Spor, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Kaynar: KADIN NEDEN BÖYLE KENDİSİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIR. NEYİ EKSİKKİ BUNA İHTİYAÇ DUYAR. SEZSİZ SEDASIZ YAŞA. MUTLAKA HAVAMI ATMASI LAZIM. 17 2 Yanıtla
  • Dursun aydın: Kocası cami temizliği yapıyor karısı evde pilates 8 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Şuurlu Müslümanlık işte tamda burada devreye giriyor. Mesut Özil Cami temizliyor diye paylaşım yapılıyor. Eşinin boy boy fotoları maşallah herkesin telefonunda. 0 0 Yanıtla

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