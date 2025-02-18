Duygu Nebioğlu\'ndan Metin Akpınar\'a: Her şeyi öğrendim

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83 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Göksel Özdoğdu ile 64 yıllık evliliğinin yanı sıra, evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişki sonucunda, Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 83 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmi olarak kanıtlamıştı.

21 YAŞINDAN BU YANA HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tek yumurta ikizi kardeşler, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış, daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından devlet korumasına alınarak Nebioğlu Ailesi'ne evlatlık verilmişti. 21 yaşında Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu o günden bu yana hukuk mücadelesini sürdürüyor.

10 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Son olarak kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" iddialarıyla 10 milyon liralık tazminat davası açmış, hukuki süreç başlatmıştı. Dava süreci devam ederken, Nebioğlu'nun yeni paylaşımı gündeme adeta bomba gibi düştü.

"HER ŞEYİ ÖĞRENDİM!"

Duygu Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde konuştu; "Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah. Ah Metin Ah!" dedi. Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar hakkında neyi öğrendiği de merak konusu.

Ayrıca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde, "Dava bittiğinde resmi olarak Tanya Duygu Nebioğlu olacağım. Heyecanla bekliyorum" dediği görüldü.