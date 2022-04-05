'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı - Son Dakika
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'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı

05.04.2022 14:11

Deniz Çelebi ile boşanan ve ilk şubesi olan Beşiktaş şubeyi eski eşine bırakan 'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek, bu şube hakkında "bizimle ilgisi yoktur" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi sosyal medya hesabından açıklamaya yanıt verdi: 'Midyeci Ahmet' markasında ilk günden bu güne kadar çok emek verdim. Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı.

Türkiye ve yurt dışında birçok şubesi bulunan Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, geçtiğimiz aylarda Deniz Çelebi ile boşandı. Çiçek, boşanırken ilk açtığı şubesi olan Beşiktaş'taki dükkanını eşine devretti ancak sonrasında bir açıklama yaparak dükkanla bir bağının kalmadığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ ŞUBEMİZ İLE BAĞIMIZ KALMADI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çiçek, "Bazı nedenlerden dolayı yıllardır hizmet verdiğimiz Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Özellikle şu an var olan 'midyeci ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup kurumsal tüm bağımımızın kalmaması sağlanacaktır. Gerek satılan ürünlerin, gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkmıştır. Ürün ve hizmet ile alakalı doğacak şikayetlerden markamız sorumlu değildir" dedi.

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"MARKA BENİM KOLYEM SATILARAK YARATILDI"

Çiçek'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Deniz Çelebi ise şunları söyledi: "Ahmet Bey tarafından bir takım açıklamalar yapıldı. Buna karşılık bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Biz kısa bir süre önce boşandık. Sizin de bildiğiniz gibi 'Midyeci Ahmet' markasında ilk günden bu güne kadar çok emek verdim. Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı."

"ÇOCUKLARIM İÇİN VERDİĞİ ŞUBEYİ ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Anti propagandasını yapıyor.

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"MİDYELERİN LEZZETİ BENİM ELİMDEN GEÇTİ"

"Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum. Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum. Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti."

"HERKES AHMET'İN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRSÜN"

Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor."

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Deniz Çelebi, Ahmet Çiçek, Beşiktaş, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı - Son Dakika
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