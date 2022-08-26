İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi

26.08.2022 12:56
İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yapılan inceleme sonucu kamyonet şoförü Gültekin Gülsoy'un kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

Kapuz Caddesi'nden dün saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü.

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR

Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı

KAZA SONRASI SAHNEYE ÇIKTI

İki ayak tarak kemiğinde kırık olan İbrahim Tatlıses, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses, ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi. Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'Doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim. Affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık, araba alev aldı. İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içindeydim, kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, 'Sahneye çıkacağım' dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı

KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN KANINDA ALKOL ÇIKTI

Öte yandan hastanede tedavisi süren 8 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un, ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı
İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı
İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı
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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi - Son Dakika

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