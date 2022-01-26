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Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi - Son Dakika

Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi

26.01.2022 12:30
Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi

Mehmet Cevahir'in torunu, Ayşe Cevahir Ersoy'un yeğeni Muhammet Cevahir ile Nurdan Yılmaz muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler. Ekin Uzunlar'ın sahne aldığı düğün törenine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Muhammet Cevahir ile Nurdan Yılmaz, 22 Ocak'ta Grand Cevahir Hotel Şişli'de gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreniyle nikah masasına oturdu. Düğünde çiftin nikahını, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitliklerini de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Sabina Rahimow, Demet Sabancı Çetindoğan, Ethem Sancak, Osman Kul, Kemal Uslucan, Yusuf Cevahir ve Eser Cevahir yaptı.

EKİN UZUNLAR SAHNE ALDI

Kış masalı konseptiyle hazırlanan düğüne iş, siyaset, din, spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetliler, sanatçı Ekin Uzunlar'ın sahne performansı ile eğlenceli anlar yaşadı. Özel bir konseptle hazırlanan düğünde, atlı karıncaların dönerken, rüya gibi bir çocuk alanı ile çocuklar da unutulmadı.

İşte düğünden kareler...

Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi
Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi
Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi
Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi
Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi
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Düğün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi - Son Dakika
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