Muhammet Cevahir ve Nurdan Yılmaz, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde evlendi

Muhammet Cevahir ile Nurdan Yılmaz, 22 Ocak'ta Grand Cevahir Hotel Şişli'de gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreniyle nikah masasına oturdu. Düğünde çiftin nikahını, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitliklerini de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Sabina Rahimow, Demet Sabancı Çetindoğan, Ethem Sancak, Osman Kul, Kemal Uslucan, Yusuf Cevahir ve Eser Cevahir yaptı.

EKİN UZUNLAR SAHNE ALDI

Kış masalı konseptiyle hazırlanan düğüne iş, siyaset, din, spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetliler, sanatçı Ekin Uzunlar'ın sahne performansı ile eğlenceli anlar yaşadı. Özel bir konseptle hazırlanan düğünde, atlı karıncaların dönerken, rüya gibi bir çocuk alanı ile çocuklar da unutulmadı.

İşte düğünden kareler...