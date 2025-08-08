Murat Övüç pazarı karıştırdı! Sarı kombin görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Murat Övüç pazarı karıştırdı! Sarı kombin görenleri şaşkına çevirdi

Murat Övüç pazarı karıştırdı! Sarı kombin görenleri şaşkına çevirdi
08.08.2025 11:52
Murat Övüç pazarı karıştırdı! Sarı kombin görenleri şaşkına çevirdi
Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve alışılmadık tarzıyla gündeme gelen Murat Övüç, bu kez Bodrum'da dikkat çekici pazar tarzıyla görüntülendi. Tatil yaptığı Turgutreis'te mutfak alışverişine çıkan fenomen, baştan aşağı sarıya büründüğü özel kostümüyle pazara gitti. Renkli giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Övüç'ün kombini, pazardaki esnaf ve vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sosyal medyada yaptığı çıkışlar ve tarzıyla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç, bu kez Bodrum'da giydiği sarı temalı pazar kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Övüç, tatilini geçirdiği Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Akçaalan semt pazarında görüntülendi. Övüç'ün tavırları kadar tarzı da sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İLGİNÇ KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Mutfak alışverişi yapmak için pazara giden Murat Övüç'ün baştan aşağı sarı renkten oluşan özel tasarım kombini, pazardaki vatandaşların ve esnafın ilgisini çekti. Görenlerin dönüp bir daha baktığı Övüç, çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde alışverişini tamamladı.

KOSTÜM PARTİSİNE Mİ GELDİN?

Kombini gören bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:"Pazarın ortasında sarı takımı görünce bir an reklam çekimi sanmıştım. Meğer Murat Övüç alışverişe gelmiş.", "Murat Övüç semt pazarına da kendi tarzını getirmiş. Kombin ilginçti ama dikkat çekici olduğu kesin.", "Kostüm partisine mi geldin?"

SAHTE PSİKOLOG AÇIKLAMASI GÜNDEMDEYDİ

Ünlü fenomen, kısa süre önce sahte psikolog Volkan Uçak hakkında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle yeniden sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Volkan Uçak'tan seans aldığı anların paylaşılmasının ardından tepkilerin odağı olan Murat Övüç, konuyla ilgili bir açıklama şu ifadeleri kullanmıştı, "4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi, orijinal mi, diplomasına mı bakacağım ben? Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor. Bana ne, nereden bileyim?"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali İzzet Aşrak:
    bu insanı görünce midesi bulanan bir tek benmiyim 46 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    pazarcı buyur abla demesi çok komik..turşuluk salatalık seçiyormusş ulan sen zaten turşu olmuşsun utanmaz arlanmaz... 23 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Poşet verin bana 14 2 Yanıtla
  • Mh459267:
    EYY SON DAKİKA. ..HABER DİYE BUNLARA KADAR DÜŞDÜYSEN...VAY HALİNE.. 10 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    alı k pis 8 1 Yanıtla
12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
16:28
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
16:21
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor
