Murat Övüç pazarı karıştırdı! Sarı kombin görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyada yaptığı çıkışlar ve tarzıyla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç, bu kez Bodrum'da giydiği sarı temalı pazar kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Övüç, tatilini geçirdiği Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Akçaalan semt pazarında görüntülendi. Övüç'ün tavırları kadar tarzı da sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İLGİNÇ KOSTÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Mutfak alışverişi yapmak için pazara giden Murat Övüç'ün baştan aşağı sarı renkten oluşan özel tasarım kombini, pazardaki vatandaşların ve esnafın ilgisini çekti. Görenlerin dönüp bir daha baktığı Övüç, çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde alışverişini tamamladı.

KOSTÜM PARTİSİNE Mİ GELDİN?

Kombini gören bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:"Pazarın ortasında sarı takımı görünce bir an reklam çekimi sanmıştım. Meğer Murat Övüç alışverişe gelmiş.", "Murat Övüç semt pazarına da kendi tarzını getirmiş. Kombin ilginçti ama dikkat çekici olduğu kesin.", "Kostüm partisine mi geldin?"

SAHTE PSİKOLOG AÇIKLAMASI GÜNDEMDEYDİ

Ünlü fenomen, kısa süre önce sahte psikolog Volkan Uçak hakkında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle yeniden sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Volkan Uçak'tan seans aldığı anların paylaşılmasının ardından tepkilerin odağı olan Murat Övüç, konuyla ilgili bir açıklama şu ifadeleri kullanmıştı, "4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi, orijinal mi, diplomasına mı bakacağım ben? Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor. Bana ne, nereden bileyim?"