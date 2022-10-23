Oyuncu Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Oyuncu Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı

23.10.2022 14:00

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "İyi ki doğdun her şeyim. Hoşgeldin canımız, Mirayımız" notuna yer verdi.

Şimdilerde Teşkilat dizisinin başrolünü oynayan Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

MUMA BİRLİKTE ÜFLEDİLER

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı. Mutluluğu her hareketine yansıyan Yıldırım, henüz iki haftalık olan kızı Miray'ı kucağına alarak eşini yeni yaş heyecanını paylaştı. Pastadaki mumu birlikte üfleyen çekirdek ailenin sade ve samimi kutlamasına birçok kişi tarafından takdir topladı. Yıldırım'ın duygusal notunu gören takipçileri "Büyük aşk" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşinin doğum gününü kutladı
Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşinin doğum gününü kutladı
Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşinin doğum gününü kutladı
Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşinin doğum gününü kutladı
Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşinin doğum gününü kutladı
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Murat Yıldırım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı - Son Dakika
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