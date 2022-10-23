Oyuncu Murat Yıldırım minik kızı Miray'ı kucağına alarak eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı

Şimdilerde Teşkilat dizisinin başrolünü oynayan Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

MUMA BİRLİKTE ÜFLEDİLER

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı. Mutluluğu her hareketine yansıyan Yıldırım, henüz iki haftalık olan kızı Miray'ı kucağına alarak eşini yeni yaş heyecanını paylaştı. Pastadaki mumu birlikte üfleyen çekirdek ailenin sade ve samimi kutlamasına birçok kişi tarafından takdir topladı. Yıldırım'ın duygusal notunu gören takipçileri "Büyük aşk" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.