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Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı

26.10.2021 17:19

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun 72 yaşındaki 55 yıllık eşi Fatma Eroğlu, memleketi Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Sanat dünyasından ve siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde şiir ve deyişler okundu.

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık hayat arkadaşı Fatma Eroğlu, hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirdi. Eroğlu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Mut ilçesindeki Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevine getirildi.

ŞİİR VE DEYİŞLER OKUNDU

Törene, Musa Eroğlu, çocukları, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, siyasi partilerin ilçe başkanları, yakınları, sevenleri ve vatandaşların yanı sıra aralarında, Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı'nın da bulunduğu sanatçı dostları katıldı. Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un yaptığı duanın ardından Erdal Erzincanlı ve diğer sanatçılar şiir ve deyişler okudu.

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fatma Eroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Yazalanı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla Musa Eroğlu'na başsağlığı diledi.

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı

Musa Eroğlu, Mersin, Türk, Şiir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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