Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Şahmeran dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'in Türkiye'deki 6. yılını kutladığı partiye katıldı. Sarıkaya, cesur kıyafetiyle ünlü isimlerin akın ettiği törene damga vurdu.

KOMBİNİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Düzgün fiziğiyle her fırsatta adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yırtmaç detaylı süper mini eteğini göbek dekolteli bir beyaz gömlek ile kombinledi. Doğal saç ve makyajıyla dikkat çeken oyuncu, kombinini dünyaca ünlü bir markanın takılarıyla tamamladı. 9,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede 200 bin beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın kombini...