''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı - Son Dakika
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''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

\'\'Nilüfer oğlumu kaçırdı\'\' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

Reha Muhtar'ın yalısında düşerek hastaneye kaldırılmasının ardından eski eşi Deniz Uğur, oğlunun Nilüfer ve kızı Ayşe tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Oğlunun babasının evinde olduğu öğrenen Deniz Uğur, Nilüfer ile konuşarak aralarında sorunu çözdü. Karşılıklı özür dilediklerini söyleyen Uğur, ''Çocukların yararı için süreç anne ve abla arasında yönetilecek'' dedi.

26.08.2024 09:00
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Ünlü sunucu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısının merdiveninden düşerek hastaneye kaldırıldı. Muhtar entübe edilirken eski eşi Deniz Uğur da oğlunun Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Günlerdir çocuğuna ulaşamadığı için peş peşe açıklamalar yapan Uğur, son paylaşımında sorunun çözüldüğünü ve ünlü şarkıcı ile karşılıklı özür dilediklerini söyledi.

"KARŞILIKLI ÖZÜRLER DİLENEREK YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLDİ"

Annesinin açıklamalarının ardından bir video yayınlayan çiftin oğlu Poyraz, babasının evinde olduğunu ve annesinin yanına gitmek istemediğini söylemişti. Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri ise Poyraz'ı alarak annesine teslim etmek için işlem başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün bir paylaşım yapan Deniz Uğur, sorunların çözüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

'Nilüfer oğlumu kaçırdı' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar, evvelsi gece evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken, velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz'ın annesi oyuncu Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Naz Yumlu tarafından oğlunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne kayıp ihbarı yapıldığı da yer almıştı.

Poyraz'ın kendi isteğiyle ablası Ayşe Yumlu'nun yanına gittiğini söyleyen Nilüfer ise "Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değil. İğrenç bir iftira. Ben 4 gündür Bodrum'dayım" demişti.

'Nilüfer oğlumu kaçırdı' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

REHA MUHTAR'IN OĞLU POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM

Deniz Uğur'un iddiasını bizzat oğlu Poyraz Muhtar yalanladı. Video yayınlayan küçük çocuk, kaçırılmadığını, kendi isteğiyle babasının evinde olduğunu vurguladı. Poyraz Muhtar videoda şunları söyledi: "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

'Nilüfer oğlumu kaçırdı' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

Reha Muhtar, Deniz Uğur, 3-sayfa, Nilüfer, Çocuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • celal doğan: Reha düzeldi kavga bitti ah para ah 11 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Çözecektiniz madem kaç gündür neden kaç gündür gündemden düşmediniz 5 0 Yanıtla
  • Hasan null: İsrail geceden beri vuruluyor ama haber yapmıyorsunuz. Herşeyi yazmışsınız maşallah 4 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı - Son Dakika
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