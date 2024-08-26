\'\'Nilüfer oğlumu kaçırdı\'\' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı

Magazin

Annesinin açıklamalarının ardından bir video yayınlayan çiftin oğlu Poyraz, babasının evinde olduğunu ve annesinin yanına gitmek istemediğini söylemişti. Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri ise Poyraz'ı alarak annesine teslim etmek için işlem başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün bir paylaşım yapan Deniz Uğur, sorunların çözüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

Ünlü sunucu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde yalısının merdiveninden düşerek hastaneye kaldırıldı. Muhtar entübe edilirken eski eşi Deniz Uğur da oğlunun Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Günlerdir çocuğuna ulaşamadığı için peş peşe açıklamalar yapan Uğur, son paylaşımında sorunun çözüldüğünü ve ünlü şarkıcı ile karşılıklı özür dilediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar, evvelsi gece evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken, velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz'ın annesi oyuncu Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Naz Yumlu tarafından oğlunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne kayıp ihbarı yapıldığı da yer almıştı.

Poyraz'ın kendi isteğiyle ablası Ayşe Yumlu'nun yanına gittiğini söyleyen Nilüfer ise "Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değil. İğrenç bir iftira. Ben 4 gündür Bodrum'dayım" demişti.

REHA MUHTAR'IN OĞLU POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM

Deniz Uğur'un iddiasını bizzat oğlu Poyraz Muhtar yalanladı. Video yayınlayan küçük çocuk, kaçırılmadığını, kendi isteğiyle babasının evinde olduğunu vurguladı. Poyraz Muhtar videoda şunları söyledi: "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."