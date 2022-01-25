O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Dün sabah bir televizyon programına katılan ve sonrasında evine gitmek için yola çıkan Şafak Sezer, dün akşam sosyal medya hesabından video yayınlayarak 6 saattir araçta mahsur kaldığını söyledi. Bugün TGRT ekranlarında yayınlanan Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz adlı programa bağlanan Sezer, saatlerdir yolda olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

"21 SAATTİR EVİME GİDEMİYORUM, KENDİMİ HASTANEYE ATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Saatlerdir zor durumda olduklarını söyleyen Şafak Sezer, telefonla bağlandığı canlı yayında şunları anlattı: "Sabah televizyon programına katıldım. Kurumun şoförü ile yola çıktık. İstanbul'un genelinde değil ama Hadımköy tarafında arabalar hiçbir yerden çıkamıyor. Eve gidemiyorum. 14 saat oldu sosyal medyanda video paylaşalı. Toplam 21 saattir evime gidemiyorum. Yakınlardaki bir hastaneye kendimi atmaya çalışıyorum."

"AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

"21 saattir hiçbir şey yemedik. İhtiyaç olmasın diye yemedik. Yolu tamamen kapamışlar. Benzini doldurmuştuk Allah'tan. Yolda kalan çok fazla insan var. Bu bölgede yoğun kar yağışı oldu. Hadımköy'de korkunç bir kar var. Kullandığım ilaçlar var. Şeker ilacı kullanıyorum. Daha önce kalp sorunu yaşadım. Bize önlem alın deniliyor ancak benim değil yetkililerin önlem alması gerekiyor. Buraya kar küreme araçlarını yönlendirmeleri şart. Ailem de benim için endişe duyuyor. Aileme kavuşmak istiyorum."

VİDEO YAYINLAYARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

Dün akşam Instagram hesabından bir video paylaşan Şafak Sezer, kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirterek "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.