Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı

10.06.2023 15:19

Ali Rıza Yücel isimli öğretmen, okul koridorunda öğrencisini dövdüğü görüntüler ortaya çıkınca görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Ümit Erdim'in o görüntüleri paylaşarak kendisi hakkında "aşağılık" ve "şerefsiz" gibi ifadeler kullanması sonrası cani öğretmen, oyuncuya hakaret davası açtı. Uzlaşmayı reddeden Erdim, davadan çekilmeyeceğini ve gelecek her cezaya saygı duyacağını belirtti.

2021 yılında Ali Rıza Yücel isimli öğretmenin okul koridorunda 10 yaşındaki bir öğrencisini dövdüğü görüntüler gündeme oturmuş ve tepki yağmıştı. Sınıftan dışarıya çıkarttığı T.K.'yı koridorda tokatlayıp boğazını sıkan ve dakikalarca darbeden öğretmen, ailenin şikayeti üzerinden görevden uzaklaştırılarak 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bakanlık tarafından mesleğine son verildikten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak yeni göreve başlayan Yücel, görüntüler üzerinden kendisi hakkında paylaşım yapan oyuncu Ümit Erdim'e hakaret davası açtı.

20 BİN TL'LİK UZALAŞMAYI REDDETTİ

Yücel'in görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak "Aşağılık" ve "Şerefsiz gibi ifadeler kullanan Ümit Erdim, şikayetin ardından karakola giderek ifade verdi. Uzlaşmayı reddeden oyuncu, adliyeye giderek ifade verdi. Adliye önünde avukatıyla açıklama yapan Erdim, davadan çekilmeyeceğini ve gelecek her cezaya saygı duyduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan Erdim, "Tuhaf bir olayla karşı karşıyayız. Öğretmenlik yapan bir beyefendi, okul koridorunda 10 yaşındaki bir kardeşimizi döne döne dövdüğü görüntüleri çıktı. Ben de bunu Twitter hesabımdan yayınlayarak Ali Rıza Yücel aşağılık ve şerefsiz bir varlık olduğunu ifade ettim. Kendisini bu cümlelerim örselemiş olacak ki hakaret davası açmış. Zekeriyaköy Polis Karakolu'na giderek ifade verdim. Sonra uzlaşmak için aradılar. Beyefendinin şikayet geri çekmek için 20 bin TL gibi talepte bulunduğunu söyledi, kabul etmedim. Birinin talebi üzerinden ödeme yapmayız. Hukuk önünde cezam neyse çekerim" dedi.

Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM, AZ BİLE SÖYLEMİŞİM"

Sözlerinin arkasında olduğunu belirten ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle çürük yumurtalar üzerinden öğretmenlik mesleği kutsallığından bir şey kaybetmez. Ben 30 yıl milletine, devletine hizmet etmiş Kadriye öğretmenin oğlu, aynı şekilde 25 sene de görev yapmış Gülay Hanım'ın da damadıyım. Öğretmenlik tertemiz çocuklar yetiştirmeyi gerektirir. Bunun da yöntemi o videodaki gibi görüntüler değildir. Ben dava sürecinde gelecek her türlü sonuca razıyım. Sözümün de arkasındayım. Kameraların önünde bir şey söylemek istemiyorum ama az bile söylemişim herhalde."

Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
YORUMLAR
500

Ümit Erdim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistler, sokakta bilet arayışına girdi
15:17 İngiliz ve İtalyan taraftarlar, Taksim'de bilet peşinde! Herkesin gözü tuttukları kağıttaki yazıya takıldı
15:17 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklara başlandı
15:13 Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için hazırlıklar başladı
15:03 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül
14:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor
14:53 Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı
14:49 Öğrencisini acımadan döven öğretmen, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Erdim'e dava açtı
14:35 "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
14:31 Başkanlığa aday olacak mı? "Kapalı kapılar ardından iş yapmam" diyen Aziz Yıldırım son kararını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 15:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencisini döven öğretmen, görüntüleri paylaşan Ümit Erdim'e hakaret davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement