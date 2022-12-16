Oyuncu Wilma Elles, avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girdi

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Caroline" rolüyle tanınan Willa Elles, uzun zamandır birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

İzmir'de 20 kişiyi davet ettikleri küçük bir tören yapan ikili hayatlarını birleştirdi. Wilma Elles, nikah töreni ve dış çekimde iki farklı gelinlik tercih etti. Nikah esnasında uzun kollu işlemeli kabarık bir gelinlik giyen Elles, çekimlerde de balık model dantel işlemeli gelinlik giydi.

ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan ve bu evliliğinden Milat Göğüş ile Melodi Göğüş adındaki çocukları da annelerini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.