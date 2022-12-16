Oyuncu Wilma Elles, avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girdi

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Caroline" rolüyle tanınan Willa Elles, uzun zamandır birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi.
İzmir'de 20 kişiyi davet ettikleri küçük bir tören yapan ikili hayatlarını birleştirdi. Wilma Elles, nikah töreni ve dış çekimde iki farklı gelinlik tercih etti. Nikah esnasında uzun kollu işlemeli kabarık bir gelinlik giyen Elles, çekimlerde de balık model dantel işlemeli gelinlik giydi.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan ve bu evliliğinden Milat Göğüş ile Melodi Göğüş adındaki çocukları da annelerini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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