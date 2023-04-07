İspanya'nın en popüler isimlerinden Ana Obregon, yaptığı hareketle ülke gündemini adeta sarstı. 68 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından ölen oğlunun spermlerinden bebek sahibi olduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde kızına sahip olduğunu açıklayan Obregon'a, taşıyıcı anneliği yasaklayan İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.
Öte yandan oyuncu, Instagram'da kucağında bebeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Karanlığıma sevgi dolu bir ışık doğdu. Bir daha asla yalnız olmayacağım. Yeniden hayattayım" yorumunda bulunarak mutluluğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu ve sunucu, tek çocuğu olan oğlunu Mayıs 2020'de kanser nedeniyle kaybetmişti.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Ana Garcia Obregon'dan flaş hareket! Ölen oğlundan bebek sahibi oldu - Son Dakika