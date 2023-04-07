Oyuncu Ana Garcia Obregon'dan flaş hareket! Ölen oğlundan bebek sahibi oldu - Son Dakika
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Oyuncu Ana Garcia Obregon'dan flaş hareket! Ölen oğlundan bebek sahibi oldu

07.04.2023 10:35

68 yaşındaki İspanyol sunucu ve oyuncu Ana Garcia Obregon, 3 yıl önce kanserden hayatını kaybeden oğlunun bıraktığı spermlerden taşıyıcı anne aracılığı ile bebek sahibi oldu. Ülkede tepki çeken olay sonrası Onbregon, "Kızım değil, torunum" açıklamasında bulundu.

İspanya'nın en popüler isimlerinden Ana Obregon, yaptığı hareketle ülke gündemini adeta sarstı. 68 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından ölen oğlunun spermlerinden bebek sahibi olduğunu açıkladı.

ÜLKEDE KAOSA NEDEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızına sahip olduğunu açıklayan Obregon'a, taşıyıcı anneliği yasaklayan İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

"BİR DAHA ASLA YALNIZ OLMAYACAĞIM"

Öte yandan oyuncu, Instagram'da kucağında bebeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Karanlığıma sevgi dolu bir ışık doğdu. Bir daha asla yalnız olmayacağım. Yeniden hayattayım" yorumunda bulunarak mutluluğunu ifade etti.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ

Ünlü oyuncu ve sunucu, tek çocuğu olan oğlunu Mayıs 2020'de kanser nedeniyle kaybetmişti.

68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu
68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu
68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu
68 yaşındaki oyuncu Ana Garcia Obregon, ölen oğlundan taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu
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SON DAKİKA: Oyuncu Ana Garcia Obregon'dan flaş hareket! Ölen oğlundan bebek sahibi oldu - Son Dakika
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