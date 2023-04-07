Oyuncu Ana Garcia Obregon'dan flaş hareket! Ölen oğlundan bebek sahibi oldu

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İspanya'nın en popüler isimlerinden Ana Obregon, yaptığı hareketle ülke gündemini adeta sarstı. 68 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından ölen oğlunun spermlerinden bebek sahibi olduğunu açıkladı.

ÜLKEDE KAOSA NEDEN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızına sahip olduğunu açıklayan Obregon'a, taşıyıcı anneliği yasaklayan İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.

"BİR DAHA ASLA YALNIZ OLMAYACAĞIM"

Öte yandan oyuncu, Instagram'da kucağında bebeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Karanlığıma sevgi dolu bir ışık doğdu. Bir daha asla yalnız olmayacağım. Yeniden hayattayım" yorumunda bulunarak mutluluğunu ifade etti.

KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ

Ünlü oyuncu ve sunucu, tek çocuğu olan oğlunu Mayıs 2020'de kanser nedeniyle kaybetmişti.