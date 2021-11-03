Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı

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Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri bugün dünyaya geldi. Ünlü isimler, kızlarına Leyla adını verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han'da eşlik etti.

ART ARDA MAKYAJSIZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, sosyal medyada yaratılan 'güzel kadın' algısına dikkat çekmek için makyajsız pozlarını paylaşmıştı. Birkaç gün uyanır uyanmaz fotoğrafını çeken oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence" demişti.