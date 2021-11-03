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Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı - Son Dakika

Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı

03.11.2021 14:32

2 çocuk annesi Bergüzar Korel, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Leyla ismini veren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri bugün dünyaya geldi. Ünlü isimler, kızlarına Leyla adını verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han'da eşlik etti.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu

ART ARDA MAKYAJSIZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, sosyal medyada yaratılan 'güzel kadın' algısına dikkat çekmek için makyajsız pozlarını paylaşmıştı. Birkaç gün uyanır uyanmaz fotoğrafını çeken oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence" demişti.

Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı - Son Dakika Magazin


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