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Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in kanserle mücadele eden babası Özdemir Altınbilek, 66 yaşında hayatını kaybetti. Önceki gün babasını son yolculuğuna uğurlayan oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Oyuncu Hilal Altınbilek\'in babası hayatını kaybetti
07.12.2023 - 10:34,
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Baba Altınbilek önceki İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hilal Altınbilek'in babası, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Onur Tuna, Kerem Alışık ve Kerem Çatay gibi isimler katılarak Altınbilek'i acılı gününde yalnız bırakmadı. Törende güçlükle ayakta duran Altınbilek, herhangi bir açıklama yapmadı.

Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti
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Hilal Altınbilek, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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