Oyuncu Hilal Altınbilek\'in babası hayatını kaybetti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Baba Altınbilek önceki İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hilal Altınbilek'in babası, önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Onur Tuna, Kerem Alışık ve Kerem Çatay gibi isimler katılarak Altınbilek'i acılı gününde yalnız bırakmadı. Törende güçlükle ayakta duran Altınbilek, herhangi bir açıklama yapmadı.