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Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

21.09.2021 18:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel saldırı" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama süresindeki davranışları ve fail üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA BULUNUYORUM"

Esas hakkında beyanda bulunan müşteki Mana Alkoy, halen şehir tiyatrolarında çalıştığını belirterek, "Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunmadım. Ayrıca babamı kanserden kaybettim. Şikayetim nedeniyle açılan davanın zamanaşımından düşürülmesini istemiyorum." diye konuştu.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Müşteki Nazife Aksoy, birçok sıkıntısına rağmen duruşmalara katıldığını dile getirerek, "Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Ne yaşadığımı ben biliyorum ve bu hiç kolay değil. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

SANIK, SAVUNMA YAPMAKTAN UTANDIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Uğur Ayda Aydın ise hakkındaki suçlama nedeniyle mahkeme huzurunda savunma yapmaktan utandığını söyleyerek, "Müşteki Alkoy, bu olaydan sonra ailemle aynı birimde çalışmış, onlarla görüşmeye devam etmiştir. Bu hareketini nasıl açıklıyor? Madem iddia ettiği şekilde bir olay olmuş, bununla ilgili pek çok yetkili birim varken neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmamış? Bunun temel sebebi şudur: 2019 yılında genel sanat yönetmeni olarak benim adım geçti. Sanat yönetmeni olsaydım müşteki Alkoy işini kaybedeceğini düşündü. Bu yüzden böyle bir suçlamada bulundu." dedi.

Oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel taciz' suçundan hapis cezasına çarptırıldı

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Müşteki Aksoy ile şikayetçi olduğu olaydan sonra pek çok oyunda birlikte oynadıklarını savunan Aydın, "Aksoy, oyuna gelmediği için tutulan raporları etkisiz hale getirmek amacıyla hakkımda bu şikayeti yapmıştı. Bir oyuna gelmemenin kurumdaki yaptırımı tiyatrodan atılmaktır. 20 yıldır tiyatrodayım, sayısız oyunda oynadım, yönetmenlik yaptım. Şimdiye kadar hiç kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yok. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

İNDİRİM UYGULANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Aydın'ı müşteki Nazife Aksoy'a karşı "cinsel saldırı" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama süresindeki davranışları ve fail üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.

Mahkeme, Mana Alkoy'un şikayetinin süresinden sonra yapılmış olması nedeniyle sanığın bu müştekiye yönelik "cinsel saldırı" davasının düşürülmesine hükmetti.

Oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel taciz' suçundan hapis cezasına çarptırıldı
Mana Alkoy

MÜŞTEKİLER KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Karar sonrası duruşma salonundan hızla çıkan sanık Aydın, kendisini görüntüleyen bir kadın gazeteciye tekme ve omuz atarak adliyeden ayrıldı. Müşteki kadınlar ise karar sonrası çığlık atarak sevinç gözyaşları döktü. Müştekiler birbirlerine sarılırken, Nazife Aksoy duruşma salonu dışında kendisini destek için bekleyen eşi oyuncu Bekir Aksoy'a sarılıp ağladı. Duruşma sonrası kendilerine destek vermek için gelen kadınlar ve avukatlarıyla adliye önünde açıklama yapan Alkoy ve Aksoy, mutlu olduklarını dile getirdi. Konuşurken sesi titreyen Mana Alkoy, kendisinin 2012'de sanık tarafından tacize uğradığını belirterek, 2019'da da Nazife Aksoy'un olayını öğrenince, yalnız olmadığını gördüğünü, sanığın fütursuzca, korkusuzca iş yerinde taciz eylemlerine devam ettiğini anladığını söyledi. Başka kadınların da tacize uğramaması için Nazife Aksoy'dan güç alarak şikayetçi olmaya karar verdiğini dile getiren Alkoy, "Çünkü artık biliyordum ki şikayetçi olmazsak sanık Uğur Arda Aydın 'Nasılsa bana hiçbir şey olmuyor' diyerek tacizlerine devam edecekti. Bundan sonraki süreçte 107 yıllık saygın bir tiyatro kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, kurumun adını lekeleyen bu kişi hakkında gerekli adımları atacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel taciz' suçundan hapis cezasına çarptırıldı
Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy

İBB BAŞKANI'NA SESLENDİ

Oyunculuk mesleğinden 2 senedir uzak olduğunu söyleyen Nazife Aksoy, çalıştığı kurumun sanığa sahip çıktığını, kendileri kabus görürken sanığın tek kişilik bir oyunla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir tiyatroları tarafından ödüllendirilmesini "çok kişilik bir tiyatro ayıbı" olarak değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, yöneticileri ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infiale karşı sessiz kaldıklarını belirten Aksoy, kendilerine destek beklemediklerini söyledi. Aksoy, başka çalışanların da mağdur olmaması için olayı duyurduklarını dile getirdi.

Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy da, "Ben bu iki şerefli kadının yanındayım, her zaman da olacağım. İnşallah çoğalacaklar ve inşallah bu ayrık otları aramızdan ayrılacaklar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oyuncu Uğur Arda Aydın, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uğur Arda, İstanbul, Taciz, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Oyuncu Uğur Arda Aydın, 'cinsel taciz' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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