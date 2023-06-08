Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan toprağa verildi

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Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata veda eden Tezcan için bugün öğlen vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tezcan'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Yıldız Tezcan'ın vefat haberini, Film-San Vakfı, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurmuştu. Tezcan, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.