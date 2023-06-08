Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan toprağa verildi - Son Dakika
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Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan toprağa verildi

08.06.2023 15:28

Yalova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 78 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi ve sevenleri katıldı.

Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata veda eden Tezcan için bugün öğlen vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tezcan'ın tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Tezcan'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından Yıldız Tezcan için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tezcan, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Yıldız Tezcan'ın vefat haberini, Film-San Vakfı, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurmuştu. Tezcan, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.

Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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Yıldız Tezcan, Zincirlikuyu, Yalova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu ve şarkıcı Yıldız Tezcan toprağa verildi - Son Dakika


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