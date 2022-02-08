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Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor - Son Dakika

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

08.02.2022 15:31

Futbolcu eşi Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyerek yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Mihriban Hurmacı, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşadıklarını anlatan Mihriban Hurmacı, "Özer 500 TL- 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla" diyerek ekonomik şiddete uğradığını da aktardı.

Mihriban Hurmacı, 2015 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Özer Hurmacı'nın telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını ve mesajlarını gördüğü için çıkan tartışmada şiddete maruz kaldığını söyledi. Çocuklarının gözü önünde darp edildiğini anlatan Hurmacı, evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Eşinden şikayetçi olan ve darp raporu alan Mihriban Hurmacı, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"YÜZÜMÜ YUMRUKLADI, KAFAMI CAMA VURDU"

Olay gününden bahseden Mihriban Hurmacı, "Olay perşembe günü oldu. Yemekteydik, her şey normaldi. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm. Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar?' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar" dedi.

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor

"ÖZER BANA 500 TL GÖNDERİYORDU"

Eşinin çalışmasına izin vermediğini söyleyen Hurmacı, yaşadığı ekonomik şiddet için de "Özer son zamanlarda 3 günde bir 500 TL - 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla… Sen bana bin TL gönderiyorsun ama ben senin üç çocuğuna bakıyorum. Bundan sonra Özer ile barışmam asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi konuştu: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
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Özer Hurmacı, Türk Lirası, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor - Son Dakika
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