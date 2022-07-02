Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım - Son Dakika
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Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım

02.07.2022 13:52

Uzun yıllardır Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Kural bozan Ulusoy, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp "Doğum günün kutlu olsun diğer yarım, sevdiğim bey" notunu düştü.

Güzel model Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, sevgilisinin doğum gününde sosyal medya kuralını bozarak ilk paylaşımını yaptı.

AŞKINI HAYKIRDI

Geçtiğimiz haftalarda, "İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" diyen Ulusoy, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Çolakoğlu'nun doğum gününü kutlayan Ulusoy, "İyi ki. Doğum günün kutlu olsun diğer yanım, sevdiğim bey" notunu yazdı.

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: Diğer yarım

"EVLİLİK YOK"

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla sohbet eden Ulusoy, "Sevgiliniz ile sizi göremiyoruz" denmesi üzerine"O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz. Geziyoruz ama sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz. İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" dedi. Ünlü model, evlilikle ilgili sorulara da "Öyle bir düşüncemiz yok. Zaten olursa ilk sizin haberiniz olur" diyerek güldü.

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: Diğer yarım
Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: Diğer yarım
Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: Diğer yarım
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Son Dakika Magazin Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım - Son Dakika
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